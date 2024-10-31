Под Волгоградом скончался водитель протаранившей дерево легковушки





30 октября в Нехаевском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась вечером на региональной трассе 18К-7, у хутора Верхнереченский.

- В 17:30 на 107 км автодороги «Новониколаевский — Урюпинск — Нехаевская — Краснополье — Манино» 21-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, на место оперативно прибыла скорая, однако медики уже не смогли помочь пострадавшему. Водитель от полученных ран скончался на месте.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области