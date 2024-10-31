Общество

В Камышине пристав спасла жизнь упавшему без сознания диабетику

Общество 31.10.2024 18:26
0
31.10.2024 18:26


В Волгоградской области начальник отдела судебных приставов по Камышинскому и Ольховскому районам спасла жизнь мужчине, который на улице упал без сознания напротив отдела судебных приставов, сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону.

Отдел судебных приставов по Камышинскому и Ольховскому районам находится рядом с городской больницей №1, куда и направлялся для сдачи анализов местный житель, больной сахарным диабетом. 

- Увидев лежащего на земле мужчину, сотрудники  отдела немедленно доложили о случившемся старшему судебному приставу Ольге Брушко. Вместе с коллегами она отнесла пострадавшего в помещение, вызвала скорую помощь, а затем разблокировала телефон мужчины отпечатком его пальца и дозвонилась до супруги. Та рассказала, что муж страдает сахарным диабетом и наблюдается у врачей, - сообщили в ГУФССП России по региону.

В ведомстве отметили, что благодаря грамотным действиям старшего судебного пристава врачам быстро удалось стабилизировать состояние мужчины, чтобы отвезти его в стационар для дальнейшего лечения.

Фото: V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.10.2024 21:16
Общество 31.10.2024 21:16
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 19:26
Общество 31.10.2024 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 17:40
Общество 31.10.2024 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 15:41
Общество 31.10.2024 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 14:27
Общество 31.10.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 13:33
Общество 31.10.2024 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.10.2024 13:12
Общество 31.10.2024 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 13:05
Общество 31.10.2024 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 12:57
Общество 31.10.2024 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 12:12
Общество 31.10.2024 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 11:37
Общество 31.10.2024 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 11:08
Общество 31.10.2024 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 10:16
Общество 31.10.2024 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 08:20
Общество 31.10.2024 08:20
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 06:49
Общество 31.10.2024 06:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:16
В Елани простятся с погибшим на СВО контрактником с позывным «Волк»Смотреть фотографии
20:31
В Волжском на ул. Карбышева иномарка насмерть задавила пенсионеркуСмотреть фотографии
20:15
В Волгоградской области за 78,4 млн рублей отремонтируют дорогу к селу ПлемхозСмотреть фотографии
19:26
«Мы просто живем. Здесь и сейчас»: сотрудница Донецкого театра кукол - о детстве, творчестве и отказе от переездаСмотреть фотографии
19:02
Бывший главный тренер «Динамо-Синары» Олег Кулешов ушел из ЦСКАСмотреть фотографии
18:33
Переехавшему волгоградку водителю BMW избрали меру пресеченияСмотреть фотографииCмотреть видео
18:26
В Камышине пристав спасла жизнь упавшему без сознания диабетикуСмотреть фотографии
17:40
Так положено? Власти Волгограда забыли рассказать жителям о новом главеСмотреть фотографии
16:55
На севере Волгограда на пути стоков в Волгу установили «ловушки»Смотреть фотографии
16:44
Самолет из Антальи прибыл в Саратов после вынужденной посадки в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде будут судить 11 членов межрегиональной банды наркоторговцевСмотреть фотографии
15:41
Стала известна дата проведения «Бала хризантем» под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:30
Сотрудник «Красного Октября» стал победителем конкурса среди уполномоченных по охране трудаСмотреть фотографии
15:04
В Урюпинске осудят задавившего 16-летнюю школьницу лихачаСмотреть фотографии
14:27
Андрей Бочаров на трамвае «Невский» проехал по обновленной линии СТСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Первый волгоградский кейс-форум «Учитель будущего» пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:12
«Крохам нужен дом»: в приюте МБУ «Северное» выхаживают родившихся на улице щенков и их мамСмотреть фотографии
13:05
Циклон «Лидия» принесет волгоградцам холод и штормовой ветерСмотреть фотографии
12:57
Мизулина выбрала место встречи с волгоградской молодежьюСмотреть фотографии
12:12
В волгоградских банках изъяли 96 фальшивых купюрСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом погиб водитель «ГАЗели», влетевшей на федеральной трассе в бензовозСмотреть фотографии
11:28
Водитель насмерть разбился на мокрой дороге в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
Цены на такси рухнули после возобновления движения СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:57
Ценники на сметану, куры и огурцы изменились в волгоградских супермаркетахСмотреть фотографии
10:16
Пустые вагоны и новые «Невские»: в Волгограде запустили движение СТСмотреть фотографииCмотреть видео
10:05
«Динамо-Синара» после перерыва сыграет с лидером Суперлиги «Ростов-Доном»Смотреть фотографии
09:57
В Волгограде «десятка» сбила коляску с грудничком: ребенок в больницеСмотреть фотографии
09:43
Под Волгоградом скончался водитель протаранившей дерево легковушкиСмотреть фотографии
08:58
Все марки бензина вновь подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:42
В Котово снова рванули трубы: дома и школа без теплаСмотреть фотографии
 