В Камышине пристав спасла жизнь упавшему без сознания диабетику

В Волгоградской области начальник отдела судебных приставов по Камышинскому и Ольховскому районам спасла жизнь мужчине, который на улице упал без сознания напротив отдела судебных приставов, сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону.

Отдел судебных приставов по Камышинскому и Ольховскому районам находится рядом с городской больницей №1, куда и направлялся для сдачи анализов местный житель, больной сахарным диабетом.

- Увидев лежащего на земле мужчину, сотрудники отдела немедленно доложили о случившемся старшему судебному приставу Ольге Брушко. Вместе с коллегами она отнесла пострадавшего в помещение, вызвала скорую помощь, а затем разблокировала телефон мужчины отпечатком его пальца и дозвонилась до супруги. Та рассказала, что муж страдает сахарным диабетом и наблюдается у врачей, - сообщили в ГУФССП России по региону.

В ведомстве отметили, что благодаря грамотным действиям старшего судебного пристава врачам быстро удалось стабилизировать состояние мужчины, чтобы отвезти его в стационар для дальнейшего лечения.

Фото: V102.RU (архив)