В Котово снова рванули трубы: дома и школа без тепла

Происшествия 31.10.2024 08:42
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31.10.2024 08:42
Очередная авария произошла на теплопроводе в Котово Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Единый портал ЖКХ Котово и Котовского района, порыв на теплотрассе случился накануне, 30 октября. Без тепла остались дома по улицам: Победы 26, 28, 30; ВЛКСМ 9, Губкина 10, а также 2-ая школа. Работы по устранению порыва продолжатся и сегодня, 31 октября, заверили в коммунальных службах.
Между тем, по сообщениям жителей города, с начала отопительного сезона в городе остаются холодными батареи в некоторых домах. При этом горожанам уже принесли квитанции с полной суммой за отопление, которого они не видели. Ранее в ООО «Электросбыт», которое в настоящее время является поставщиком тепла в городе коммунальных катастроф, обещали, что плата за отопление будет скорректирована после получения от УК данных о фактическом поступлении тепла в дома.
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