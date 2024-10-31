Происшествия

В Волгограде «десятка» сбила коляску с грудничком: ребенок в больнице

Происшествия 31.10.2024 09:57
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31.10.2024 09:57


В Волгограде 8-месячная девочка пострадала в ДТП. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 30 октября, в Дзержинском районе. 
- 14-50 час. водитель, управляя ВАЗ-2110, двигаясь задним ходом у дома № 46 по ул. Шекснинская, совершил наезд на детскую коляску с младенцем, - рассказали в главке. 
В результате ДТП грудного ребенка госпитализировали. 

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