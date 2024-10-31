В Волгограде «десятка» сбила коляску с грудничком: ребенок в больнице

Происшествия 31.10.2024 09:57
0
31.10.2024 09:57
В Волгограде 8-месячная девочка пострадала в ДТП. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 30 октября, в Дзержинском районе.
- 14-50 час. водитель, управляя ВАЗ-2110, двигаясь задним ходом у дома № 46 по ул. Шекснинская, совершил наезд на детскую коляску с младенцем, - рассказали в главке.
В результате ДТП грудного ребенка госпитализировали.
Под Волгоградом скончался водитель протаранившей дерево легковушки31.10.2024 09:43
Происшествия 31.10.2024 09:43
В Котово снова рванули трубы: дома и школа без тепла31.10.2024 08:42
Происшествия 31.10.2024 08:42
Минобороны: три украинских БПЛА перехвачены над Волгоградской областью31.10.2024 08:05
Происшествия 31.10.2024 08:05
Два беспилотника ликвидированы ПВО в Волгограде и пригороде31.10.2024 07:53
Происшествия 31.10.2024 07:53
В Волжском легковушку замотало на пустой ночной магистрали: видео30.10.2024 16:24
Происшествия 30.10.2024 16:24
Охрип и не мог двигаться: в Волгоградской области нашли живым 70-летнего грибника30.10.2024 14:30
Происшествия 30.10.2024 14:30
Пилотов рейса Волгоград-Челябинск пытались ослепить лазером30.10.2024 13:25
Происшествия 30.10.2024 13:25
В Волгоградской области аферисты закредитовали юную санитарку и пенсионерку на 2 млн30.10.2024 11:24
Происшествия 30.10.2024 11:24
В массовом ДТП в центре Волгограда пострадали пять человек30.10.2024 09:41
Происшествия 30.10.2024 09:41
«Приехали из города отдохнуть»: в Волгоградской области кинологи с собаками ищут в лесу грибника30.10.2024 09:33
Происшествия 30.10.2024 09:33
Лихой поворот таксиста в авто конкурента попал на видео в Волгограде29.10.2024 18:59
Происшествия 29.10.2024 18:59
20 бочек с солеными огурцами опрокинулись на дорогу в Волжском29.10.2024 18:15
Происшествия 29.10.2024 18:15
В Волгограде женщина разбилась при падении с 17-го этажа жилой высотки29.10.2024 16:42
Происшествия 29.10.2024 16:42
Годовалый малыш пострадал на пожаре с фейерверком пятиэтажке в Волгограде29.10.2024 13:59
Происшествия 29.10.2024 13:59
Автомобиль BMW X3 неожиданного сгорел у МКД в Волжском29.10.2024 11:38
Происшествия 29.10.2024 11:38