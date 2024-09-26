Здравоохранение

В Волгоградской области 14 человек заболели менингитом после укуса комаров

Здравоохранение 26.09.2024 12:53
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26.09.2024 12:53


Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила продолжают фиксироваться в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, с 1999 года в регионе, где расположен природный очаг, переболели уже  более 1300 человек.
В настоящее время на территории Волгоградской области зарегистрировано 59 случаев заболевания ЛЗН, что превышает среднемноголетний уровень на 14%. У 14 человек заболевание протекает в менингеальной форме.
Управление напоминает, что лихорадка Западного Нила протекает в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, головными болями, мышечной болью, суставной болью, сыпью, в тяжелых случаях - с развитием менингита и менингоэнцефалита.

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