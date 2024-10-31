Происшествия 31.10.2024 16:44
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31.10.2024 16:44
Сегодня, 31 октября, летевший в Саратов пассажирский самолет вынужденно посадили в Волгограде. Об этом в соцсетях сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, сообщает V102.RU со ссылкой на СарИнформ.
Он напомнил, что утром саратовский аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов в целях безопасности. В связи с этим один из направлявшихся в Саратов самолетов пришлось сажать в волгоградском аэропорту.
По информации волгоградских СМИ, речь идет о лайнере, который летел из Антальи (Турция).
Отметим, утром в Саратовской области объявили тревогу в связи с возможной атакой беспилотников. После этого в саратовском аэропорту и ввели ограничения. К счастью, все обошлось. Днем повышенную готовность к угрозе отменили.
Между тем, по данным табло саратовского аэропорта вынужденно залетевший в Волгоград борт авиакомпании ИрАэро, следовавший из Антальи в Саратов, только что, в 16-07 ч. благополучно приземлился в аэропорту "Гагарин". Из турецкого курорта он вылетел в 8-25 ч.
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