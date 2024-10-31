



Сегодня, 31 октября, летевший в Саратов пассажирский самолет вынужденно посадили в Волгограде. Об этом в соцсетях сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, сообщает V102.RU со ссылкой на СарИнформ.





Он напомнил, что утром саратовский аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов в целях безопасности. В связи с этим один из направлявшихся в Саратов самолетов пришлось сажать в волгоградском аэропорту.





По информации волгоградских СМИ, речь идет о лайнере, который летел из Антальи (Турция).





Отметим, утром в Саратовской области объявили тревогу в связи с возможной атакой беспилотников. После этого в саратовском аэропорту и ввели ограничения. К счастью, все обошлось. Днем повышенную готовность к угрозе отменили.