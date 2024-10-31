Происшествия

Самолет из Антальи прибыл в Саратов после вынужденной посадки в Волгограде

Происшествия 31.10.2024 16:44
0
31.10.2024 16:44


Сегодня, 31 октября,  летевший в Саратов пассажирский самолет вынужденно посадили в Волгограде. Об этом в соцсетях сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, сообщает V102.RU со ссылкой на СарИнформ. 

Он напомнил, что утром саратовский аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов в целях безопасности. В связи с этим один из направлявшихся в Саратов самолетов пришлось сажать в волгоградском аэропорту.

По информации волгоградских СМИ, речь идет о лайнере, который летел из Антальи (Турция).

Отметим, утром в Саратовской области объявили тревогу в связи с возможной атакой беспилотников. После этого в саратовском аэропорту и ввели ограничения. К счастью, все обошлось. Днем повышенную готовность к угрозе отменили.

Между тем, по данным табло саратовского аэропорта вынужденно залетевший в Волгоград борт авиакомпании ИрАэро, следовавший из Антальи в Саратов, только что, в 16-07 ч. благополучно приземлился в аэропорту "Гагарин". Из турецкого курорта он вылетел в 8-25 ч. 

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
31.10.2024 11:28
Происшествия 31.10.2024 11:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2024 09:57
Происшествия 31.10.2024 09:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2024 09:43
Происшествия 31.10.2024 09:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2024 08:42
Происшествия 31.10.2024 08:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2024 08:05
Происшествия 31.10.2024 08:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2024 07:53
Происшествия 31.10.2024 07:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2024 16:24
Происшествия 30.10.2024 16:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2024 14:30
Происшествия 30.10.2024 14:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2024 13:25
Происшествия 30.10.2024 13:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2024 11:24
Происшествия 30.10.2024 11:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2024 09:41
Происшествия 30.10.2024 09:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2024 09:33
Происшествия 30.10.2024 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 18:59
Происшествия 29.10.2024 18:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 18:15
Происшествия 29.10.2024 18:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 16:42
Происшествия 29.10.2024 16:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:40
Так положено? Власти Волгограда забыли рассказать жителям о новом главеСмотреть фотографии
16:55
На севере Волгограда на пути стоков в Волгу установили «ловушки»Смотреть фотографии
16:44
Самолет из Антальи прибыл в Саратов после вынужденной посадки в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде будут судить 11 членов межрегиональной банды наркоторговцевСмотреть фотографии
15:41
Стала известна дата проведения «Бала хризантем» под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:30
Сотрудник «Красного Октября» стал победителем конкурса среди уполномоченных по охране трудаСмотреть фотографии
15:04
В Урюпинске осудят задавившего 16-летнюю школьницу лихачаСмотреть фотографии
14:27
Андрей Бочаров на трамвае «Невский» проехал по обновленной линии СТСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Первый волгоградский кейс-форум «Учитель будущего» пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:12
«Крохам нужен дом»: в приюте МБУ «Северное» выхаживают родившихся на улице щенков и их мамСмотреть фотографии
13:05
Циклон «Лидия» принесет волгоградцам холод и штормовой ветерСмотреть фотографии
12:57
Мизулина выбрала место встречи с волгоградской молодежьюСмотреть фотографии
12:12
В волгоградских банках изъяли 96 фальшивых купюрСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом погиб водитель «ГАЗели», влетевшей на федеральной трассе в бензовозСмотреть фотографии
11:28
Водитель насмерть разбился на мокрой дороге в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
Цены на такси рухнули после возобновления движения СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:57
Ценники на сметану, куры и огурцы изменились в волгоградских супермаркетахСмотреть фотографии
10:16
Пустые вагоны и новые «Невские»: в Волгограде запустили движение СТСмотреть фотографииCмотреть видео
10:05
«Динамо-Синара» после перерыва сыграет с лидером Суперлиги «Ростов-Доном»Смотреть фотографии
09:57
В Волгограде «десятка» сбила коляску с грудничком: ребенок в больницеСмотреть фотографии
09:43
Под Волгоградом скончался водитель протаранившей дерево легковушкиСмотреть фотографии
08:58
Все марки бензина вновь подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:42
В Котово снова рванули трубы: дома и школа без теплаСмотреть фотографии
08:20
Андрей Бочаров прокомментировал перехват трех БПЛАСмотреть фотографии
08:05
Минобороны: три украинских БПЛА перехвачены над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
08:02
СК готовит к передаче в суд дело «гардеробщика» НугмановаСмотреть фотографии
07:53
Два беспилотника ликвидированы ПВО в Волгограде и пригородеСмотреть фотографии
06:49
В Волгограде внесут послабления в закон о транспортном налогеСмотреть фотографии
21:28
Первый город Волгоградской области ввел турналог с 2025 годаСмотреть фотографии
21:20
Мизулина анонсировала «большую встречу» с молодежью ВолгоградаСмотреть фотографии
 