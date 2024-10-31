Экономика

Ценники на сметану, куры и огурцы изменились в волгоградских супермаркетах

Экономика 31.10.2024 10:57
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31.10.2024 10:57


На минувшей неделе отмечен очередной рост цен на некоторые продукты питания в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, куры теперь в среднем стоят 187,41 рубля за килограмм – рост составил почти 2%. Сметана подорожала на 3,26% - до 292,17 рублей за кг. Цена на сливочное масло изменилась ненамного - на 0,56% (881 рубля). 
Стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки разных сортов увеличилась на 2,18% - до 86,43 рубля за килограмм. Обойдутся дороже покупателям и бананы – теперь они стоят 133,65 рубля за килограмм (плюс 5%).
Но больше всего подорожали огурцы. За неделю их стоимость выросла до 118,95  рубля за килограмм (почти на 19%). Цена на помидоры также увеличилась – на 7,46% (120,77 рубля). 
Среди подорожавших овощей оказался и лук. Средняя цена его выросла до 34,93 рубля (почти на 6%).
В то же время в регионе подешевели  сахар – до 67,7 рубля за килограмм  (минус 1,8%), а также пшеничная мука – до 37,57 рубля за кг (минус 2,3%).

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