- В какой-то момент мы перестали ждать, когда все наладится, и начали просто жить. Здесь и сейчас. Есть возможность работать для зрителя – работаем. Есть возможность радовать его – радуем. И радуемся сами, - говорит сотрудница Донецкого театра кукол. Выходя на сцену родного города с уже известными постановками и премьерами, артисты успевают ездить на гастроли. С двумя спектаклями для детей и взрослых они приехали и в Волгоград. О творчестве в обстреливаемом городе, эмоциях зрителей и отказе от переезда - в материале ИА «Высота 102».

Только лишь разговор заходит о новых постановках и творческих секретах, София Романенко-Куренная – режиссер по образованию, а ныне начальник отдела по развитию и связям с общественностью – меняется в лице. Ее эмоции лучше всяких слов говорят о том, что театр кукол для нее - не просто место работы. Это место ее души.

- Несмотря ни на какие обстоятельства, Донецкий театр кукол никогда не прекращал свою работу. У нас были сложности и во время пандемии коронавируса, и после начала боевых действий, но, тем не менее, мы делали спектакли, готовили премьеры и ждали – когда же, когда же мы сможем удивить донецкого зрителя, - вспоминает София. – С началом СВО несколько наших сотрудников ушли на фронт: монтировщики, сотрудники, отвечающие за свет и звук. Среди них был и один актер. И все-таки наш руководитель старалась по максимуму сохранить труппу, чтобы в случае открытия мы смогли сразу же приступить к работе.

На фоне регулярных обстрелов, вынужденного отключения света и воды, моральной истощенности ни София, ни ее коллеги не задумывались о переезде. Напротив, нередко обижались на вопросы коллег о возможной смене места жительства. «Куда ехать? Где мы будем нужны так, как нужны здесь?».

- Я очень люблю свой город, очень люблю свой театр и, честно говоря, не понимаю – зачем мне уезжать? Думаю, что этим вопросом задавался каждый из нас, - рассуждает начальник отдела по развитию и связям с общественностью Донецкого театра кукол. – Иногда нам приходилось перебираться на освобожденные территории. На тот момент там не было даже света, и мы с коллегами работали буквально на коленке, отвлекая детей от боевых действий. Чувствуя свою причастность, свою нужность здесь и сейчас, мы не рассуждали, куда бы нам податься.

Оставшись без живых встреч со зрителями, артисты искали творческой разрядки. Спасением от кризисов и выгорания становились фестивали и гастрольные туры по городам России.

- Любой артист знает, что на время спектакля у него проходят все болезни, забываются тревоги, исчезают переживания. Без живой реакции зрителей нам очень тяжело, - признает София Романенко-Куренная. – Конечно, реальность отражается в нас самих и в нашей работе. В прошлом году у нас появился патриотический концерт «Под звуки канонады», в котором мы через творчество показали свою жизнь в течение последних десяти лет. А в постановке «Прощай, конферансье» об артистах, которые во время Великой Отечественной войны давали концерты на передовой, артисты не играли. Они жили, пропуская через себя события тех дней и события современности. В этом спектакле мы работали с куклами. Вы не представляете, как много они могут показать и рассказать зрителям. Кукле позволительно больше, чем человеку. И ее воспринимают даже лучше, чем актера. В этом и заключается уникальность нашего направления.

Вернуться на сцену родного театра и наконец позвать в зал зрителей артисты-кукольники смогли лишь к концу прошлого года. На первых же спектаклях стало понятно, что эта встреча с обменом энергией, радостью и надеждой была нужна не только им.

- После Нового года нам разрешили открыться. К сожалению, сейчас мы можем заполнить только половину зала – на это количество человек рассчитано наше убежище, - объясняет София. – Тем не менее, у нас случаются аншлаги. Приходят и постоянные зрители, не пропускающие ни одной постановки, и новые люди. Из-за стереотипа о том, что в кукольном театре все представления рассчитаны только на детей, мы чаще всего встречаем детей с родителями. И, что бы ни происходило вокруг, дети остаются детьми. Они любят яркие музыкальные постановки, с радостью наблюдают за разворачивающимся на сцене противостоянием добра и зла, от души смеются. На самом деле вызвать у зрителя слезы даже легче, чем заставить его искренне улыбнуться. И когда на наших спектаклях люди испытывают светлые эмоции, мы очень радуемся. Это дорогого стоит!

На гастролях в российских театрах гостей из Донецка в первую очередь спрашивают не о творчестве – о жизни. Ответы артистов получаются простыми, максимально искренними и отчего-то очень светлыми.

- Жители Донецка не привыкли жаловаться. Мы никогда не говорили, что нам тяжело – как бы тяжело при этом ни было, - откровенно отвечает сотрудница театра кукол. – Наверное, привыкли. Жизнь продолжается. Рождаются дети, люди ходят на работу, а после нее идут в театр или в филармонию. Война на нашей земле началась десять лет назад, и в какой-то момент мы просто перестали ждать, когда все наладится. Мы начали жить здесь и сейчас. За это время научились ценить всё, даже самые обычные вещи. Возможно, это прозвучит банально, но тем не менее – проснулись, и хорошо. Солнышко светит – отлично! Дождик? Да тоже прекрасно! Чего бы нам, как артистам, не хотелось получать от коллег и зрителей, так это жалости. Не сочувствия или сопереживания, а именно жалости. К нам не нужно относиться снисходительно только из-за того, что мы приехали из Донецка. Мы хотим удивлять своим творчеством, делиться мастерством и слышать конструктивную критику.

Казалось бы, что вдали от линии фронта дончане могут раствориться в мирной жизни и буквально потерять счет времени. Но, как бы тепло их не принимали в других городах, они едва ли не с первого дня гастролей ждут возвращения домой.

- Знаете, чему мы больше всего радуемся на гастролях? Горячей воде, - смеется София. – В некоторых районах Донецка с этим очень и очень туго. А если говорить серьезно, то какие бы здесь ни были блага, как бы ни здесь ни было чудесно, мы всегда с радостью едем домой. Там родные люди, родной театр. Если мы находимся в городе, где все хорошо, а дома в этот момент все плохо, сердце болит сильнее. Донецк – особенный город, который привязывает и притягивает к себе какой-то невероятной энергетикой. В него влюбляешься сразу, как только приехал. Кто у нас был хотя бы раз, говорил, что город оставляет след в душе. И в этом, на мой взгляд, определённо присутствует какая-то магия.

Виктория Чумакова