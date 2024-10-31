Пустые вагоны и новые «Невские»: в Волгограде запустили движение СТ





Сегодня, 31 октября, в Волгограде на реконструируемом участке линии скоростного трамвая запустили движение. Как сообщает V102.RU, на линии СТ с утра курсируют новенькие трехсекционные модели трамвая «Невский» и давно привычные глазу красно-белые вагоны. Пассажиров, которые, вероятно, за полгода реконструкции путей уже отвыкли от трамваев, в вагонах очень мало - они «бегают» практически пустыми.





По словам волгоградцев, скоростные трамваи начали курсировать в обычном режиме сегодня с раннего утра, однако большого наплыва пассажиров в первый день работы не наблюдалось даже в самый час пик движения. Многие списывают отсутствие ажиотажа на неосведомленность горожан о времени запуска движения на линии СТ.





Напомним, в течение нескольких дней волгоградцы периодически наблюдали трамваи во время обкатки новых путей. Вечером, 30 октября, о долгожданном для жителей города событии объявила администрация города. В мэрии также предупредили горожан, что трамваи временно не будут останавливаться на станциях - Дворец спорта, Мамаев Курган, ЦПКиО и ТРК Европа.





Фото: Павел Мирошкин / V102.RU