Общество

Пустые вагоны и новые «Невские»: в Волгограде запустили движение СТ

Общество 31.10.2024 10:16
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31.10.2024 10:16


Сегодня, 31 октября, в Волгограде на реконструируемом участке линии скоростного трамвая запустили движение. Как сообщает V102.RU, на линии СТ с утра курсируют новенькие трехсекционные модели трамвая «Невский» и давно привычные глазу красно-белые вагоны. Пассажиров, которые, вероятно, за полгода реконструкции путей уже отвыкли от трамваев, в вагонах очень мало - они «бегают» практически пустыми.



По словам волгоградцев, скоростные трамваи начали курсировать в обычном режиме сегодня с раннего утра, однако большого наплыва пассажиров в первый день работы не наблюдалось даже в самый час пик движения.  Многие списывают отсутствие ажиотажа на неосведомленность горожан о времени запуска движения на линии СТ. 


Напомним, в течение нескольких дней волгоградцы периодически наблюдали трамваи во время обкатки новых путей. Вечером, 30 октября, о долгожданном для жителей города событии объявила администрация города. В мэрии также предупредили горожан, что трамваи временно не будут останавливаться на станциях - Дворец спорта, Мамаев Курган, ЦПКиО и ТРК Европа. 


Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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