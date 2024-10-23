Здравоохранение

Жители Волгоградской области 17 лет не болеют «малой чумой»

Здравоохранение 23.10.2024 08:56
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23.10.2024 08:56


В РПН предупреждают об опасной инфекции – туляремии,  которую еще называют «малой чумой». Как рассказали V102.RU в ведомстве, это природно-очаговая зоонозная инфекционная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и клиническими проявлениями в виде поражения кожи, глаз, слизистой ротоглотки, легких, кишечника, лимфатических узлов.
Туляремия очень заразна: восприимчивость людей к ней составляет почти 100%. Природный очаг этой инфекции есть и в Волгоградской области. Но, к счастью, последний случай этого заболевания был зафиксирован  в 2007 году у жителя Николаевского района.
Переносчиком возбудителя туляремии являются многочисленные виды грызунов (обыкновенные полевки, водяные крысы, ондатры), насекомоядных и другие виды животных (зайцы, хомяки). Резервуаром возбудителя являются клещи (особенно иксодовые), комары, слепни.
Инкубационный период при туляремии составляет от 1 до 30 суток, но чаще 3-5 дней. Общими для любой из клинических форм являются симптомы интоксикации: выраженное повышение температуры (до 40°C), головная и мышечная боль, озноб, нарастающая слабость, потеря аппетита. Симптомы сохраняются до трех недель. Есть и другие признаки – увеличение лимфоузлов, появление язв на месте укуса, гной в глазах, некроз миндалин, сыпь, пневмония, бред и галлюцинации. Одна из форм туляремии может осложняться инфекционно-токсическим шоком.
Одной из мер профилактики заболевания являются вакцинанция, а также мероприятия по дератизации и дезинсекции. 

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