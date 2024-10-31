В Елани простятся с погибшим на СВО контрактником с позывным «Волк»





В Елани Волгоградской области простятся с погибшим в ходе специальной военной операции 33-летним контрактником Гавриилом Волковым с позывным «Волк». Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Елань новости», в июле прошлого года Гавриил отправился служить по контракту в зону СВО добровольцем, но в декабре бесследно исчез. Позже родственникам сообщили о гибели бойца.

Известно, что 29 ноября Гавриил Волков в последний раз вышел на связь, после чего пропал. На тот момент он находился в распоряжении армии в Троицке и должен был отправится штурмовиком в Клещеевку. После долгих поисков родственникам сообщили о гибели Гавриила.

Церемония прощании состоится 1 ноября в церкви рабочего поселка Елань в 10:30.

Фото: Алексей Костяков