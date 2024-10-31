



Волгоградский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 11 жителей различных регионов РФ в возрасте от 22 до 36 лет, которые обвиняются в наркоторговле. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Фигурантам грозит до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Установлено, что в апреле 2021 года они создали преступное сообщество для продажи и распространения наркотиков на территории Астраханской, Волгоградской, Калининградской и Московской областей. В период с ноября 2021 года по март 2023 года в группировку вошли лаборанты, перевозчики, закладчики и фасовщики. Однако деятельность вскоре была пресечена региональным управлением по контролю за оборотом наркотиков.

- Причастность обвиняемых к инкриминируемым деяниям подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, которые прокуратура посчитала достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело будет рассматриваться по существу Волгоградским областным судом, - отметили в региональной прокуратуре.

При обысках в общей сложности полицией было обнаружено и изъято лабораторное оборудование и химические реактивы для производства наркотиков, 10 кг мефедрона и свыше 4 килограмм прекурсоров наркотических средств. Также изъято 16 сотовых телефонов и 1 ноутбук, при помощи которых осуществлялась противоправная деятельности.

Уголовное дело в отношении организаторов банды выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.