Происшествия

Водитель насмерть разбился на мокрой дороге в Волгоградской области

Происшествия 31.10.2024 11:28
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31.10.2024 11:28


В Новоаннинском районе Волгоградской области погиб 27-летний мужчина, который не справился с управлением автомобиля на мокрой от дождя дороге и врезался в дерево, передает V102.RU.

- В 07-40 час. на автодороге «п. Панфилово - п. Новосельский» 27-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2114», не справился с управлением, совершил съезд в кювет и наезд на дерево, - сообщили в ГУ МВД России по региону.



От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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