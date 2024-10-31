Водитель насмерть разбился на мокрой дороге в Волгоградской области

В Новоаннинском районе Волгоградской области погиб 27-летний мужчина, который не справился с управлением автомобиля на мокрой от дождя дороге и врезался в дерево, передает V102.RU.

- В 07-40 час. на автодороге «п. Панфилово - п. Новосельский» 27-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2114», не справился с управлением, совершил съезд в кювет и наезд на дерево, - сообщили в ГУ МВД России по региону.





От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области