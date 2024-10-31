В Волжском на ул. Карбышева иномарка насмерть задавила пенсионерку

31 октября в Волжском произошло смертельное ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», вечером на территории 28-го микрорайона на пешеходном переходе иномарка сбила пожилую женщину.

- В 17:10 водитель 1980 года рождения, управляя автомашиной Skoda Kodiaq, следуя по ул. Карбышева со стороны ул. Оломоуцкой, напротив дома 306а совершил наезд на женщину 1947 года рождения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным полицейскими фотографиям, машина влетела в пенсионерку на огромной скорости, по крайней мере следы, оставшиеся на капоте автомобиля, говорят об ударе колоссальной силы.

Отметим, на место происшествия оперативно прибыли кареты скорой помощи, однако женщина от полученных травм скончалась на месте. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют правоохранительные органы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области