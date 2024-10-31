Общество

Первый волгоградский кейс-форум «Учитель будущего» пройдет в Волгограде

Общество 31.10.2024 13:33
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31.10.2024 13:33


Деловое событие для обмена знаниями и передовым опытом в области развития компетенций педагогов пройдёт в Волгограде 5 ноября (12+). 11 ведущих российских и региональных экспертов в сфере конфликтологии, психологии, ораторского, актерского мастерства, коучинга, работы с нейросетями поделятся с представителями педагогического сообщества практическими навыками, которыми они смогут пользоваться в своей повседневной работе. 
Хедлайнерами мероприятия станут: автор федерального проекта «МИРНое образование», кандидат педагогических наук, профессиональный конфликтолог, лингвист и учитель иностранных языков Наталия Счеснович, учитель английского языка, блогер и куратор телепроекта «КласснаяТема!» из Белгорода Андрей Федотов, кандидат психологических наук, основатель Института Адаптивного Интеллекта (AQ), основатель психологического онлайн-университета Black Square Валерий Гут. 

Организовано мероприятие совместно департаментом по образованию администрации Волгограда, компанией «Виво», при поддержке партнеров форума Ассоциации «ПСПиОН» и компании «Сады Придонья». 
— Событие такого масштаба и с таким тематическим наполнением проводится в нашем городе впервые. Мы планируем охватить этим мероприятием более 450 человек - представителей педагогического сообщества. Мы надеемся, что Первый волгоградский кейс-форум «Учитель будущего» станет уникальной и очень полезной площадкой для педагогов Волгограда, чтобы обмениваться опытом и знаниями, находить новые подходы к организации учебного процесса, — прокомментировала идейный вдохновитель форума, учредитель компании «Виво» Арина Шейгеревич.
Фото предоставлено компанией «Виво».
Реклама. ООО «Виво Маркет», ИНН 3461061226, erid: F7NfYUJCUneP3WTv98Pr

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