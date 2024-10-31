Мизулина выбрала место встречи с волгоградской молодежью





В Волгограде стало известно место и время встречи главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной с молодежью. Беседа пройдет 2 ноября в спорткомплексе «Динамо Арена», который вмещает 1400 человек. Об этом, как передает V102.RU, сообщила сама Екатерина Мизулина в Telegram-канале.

На мероприятии, которое начнется в 13:00, школьники, учащиеся ссузов и вузов смогут задать Мизулиной интересующие вопросы. Вход на встречу для всех учащихся бесплатный.

- Поговорю и об интернете, естественно. Причем отдельно и о тех проблемах, с которыми сталкиваются волгоградцы в сети. Молодежь региона одна из самых активных, мне приходит много писем от юных жителей региона. В десятке лидеров по числу писем (также как и Саратовская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республика Башкирия, например). Кстати, часто пишут и молодые вологоградцы - участники СВО, - рассказала Мизулина.

Напомним, о большой встречи с молодежью главы Лиги безопасного интернета объявила в своем Telegram-канале.

Скриншот видео Екатерины Мизулиной / t.me



