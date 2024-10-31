Спорт

Бывший главный тренер «Динамо-Синары» Олег Кулешов ушел из ЦСКА

Спорт 31.10.2024 19:02
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31.10.2024 19:02


Экс-наставник «Динамо-Синары» Олег Кулешов сегодня, 31 октября, официально покинул пост главного тренера женского гандбольного ЦСКА, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу московского клуба.
 
Напомним, 50-летний специалист возглавил армейскую команду перед нынешним сезоном. Под руководством Кулешова ЦСКА выиграл Суперкубок России, обыграв в единственном матче за трофей «Ростов-Дон» (32:30). В восьми играх национального чемпионата красно-синие одержали пять побед, дважды сыграли вничью и однажды уступили, занимая четвертое место. Символично, что последним поединком для Кулешова на посту главного тренера армеек стала выездная встреча с «Динамо-Синарой», которую Олег Михайлович возглавлял с 2021 года и до конца сезона 23-24. 18 октября ЦСКА на «Динамо Арене» обыграл волгоградский клуб со счетом 32:24. Напомним, в апреле нынешнего года бело-голубые под руководством Кулешова стали бронзовыми призерами Кубка России, а по итогам прошлого розыгрыша Суперлиги заняли восьмую позицию.

Новым главным тренером красно-синих стала Надежда Муравьева, входившая в штаб Кулешова в ЦСКА. Помогать ей будет воспитанница волгоградского гандбола и олимпийская чемпионка Анна Седойкина. Отметим, что Муравьева в качестве игрока волгоградской «Аквы» становилась трехкратной чемпионкой России. Кроме того, именитая спортсменка трижды выигрывала чемпионат мира в составе сборной России. Как и Седойкина, Муравьева делала первые шаги в гандболе в Волгограде. До прихода в штаб Кулешова Муравьева трудилась в качестве комментатора и работала детским тренером в московской спортивной школе.
 
Уже сегодня Надежда Муравьева дебютирует в качестве главного тренера ЦСКА в выездном матче против звенигородской «Звезды», которую недавно возглавила еще одна известная в прошлом волгоградская гандболистка Ольга Акопян.
 
Фото: Пресс-служба ПГК ЦСКА

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