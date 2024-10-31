«Крохам нужен дом»: в приюте МБУ «Северное» выхаживают родившихся на улице щенков и их мам





В пункте отлова бездомных животных волгоградского МБУ «Северное» - очередное пополнение. Так называемые «комнаты матери и ребенка» - просторные вольеры, установленные в огороженном месте отдельно от других питомцев, заселили новые жильцы – кормящие «мамочки» с детишками. В пункте отлова бездомных животных волгоградского МБУ «Северное» - очередное пополнение. Так называемые «комнаты матери и ребенка» - просторные вольеры, установленные в огороженном месте отдельно от других питомцев, заселили новые жильцы – кормящие «мамочки» с детишками.





У каждой из попавших сюда собак с потомством – своя судьба, своя история. Например, одну из них, только родившую щенков, попросили на время приютить волгоградцы, проживающие на улице Краснополянская. Жители привязались к доброму питомцу и совсем не против продолжения дружбы с ним, но, как говорится, только «без детей». После окончания периода кормления собаку прооперируют, чтобы она не могла приносить потомство. А потом ее заберут опекуны. У каждой из попавших сюда собак с потомством – своя судьба, своя история. Например, одну из них, только родившую щенков, попросили на время приютить волгоградцы, проживающие на улице Краснополянская. Жители привязались к доброму питомцу и совсем не против продолжения дружбы с ним, но, как говорится, только «без детей». После окончания периода кормления собаку прооперируют, чтобы она не могла приносить потомство. А потом ее заберут опекуны.





Еще один бездомыш попал в приют из Советского района. Собака родила щенков в заброшенной трубе и так рьяно охраняла малышей, что стала пугать местных жителей. Мамашка и сейчас еще не привыкла к новым условиям и сотрудникам приюта, так как находится здесь всего несколько дней. Но работники МБУ «Северное» уверены, что она снизит свою агрессию, когда поймет, что никто не причинит ей зла, и оценит вкусный рацион. Еще один бездомыш попал в приют из Советского района. Собака родила щенков в заброшенной трубе и так рьяно охраняла малышей, что стала пугать местных жителей. Мамашка и сейчас еще не привыкла к новым условиям и сотрудникам приюта, так как находится здесь всего несколько дней. Но работники МБУ «Северное» уверены, что она снизит свою агрессию, когда поймет, что никто не причинит ей зла, и оценит вкусный рацион.





А вот судьба еще одной собаки оказалась более трагичной. После родов у нее отказали задние лапы. Помочь бездомышу взялись волонтеры, которые отвезли новоиспеченную мамашку в ветеринарную клинику. Там провели обследование и выяснили, что собака не могла передвигаться из-за недостатка кальция. Из-за недоедания она из последних сил кормила щенков, из-за чего в ее организме возник дефицит этого необходимого для костей микроэлемента. В пункте содержания бездомных животных несчастную удалось поставить на лапы после нескольких капельниц с кальцием. Она снова может бегать, но далеко от своих щенков заботливая мамочка не отходит. А вот судьба еще одной собаки оказалась более трагичной. После родов у нее отказали задние лапы. Помочь бездомышу взялись волонтеры, которые отвезли новоиспеченную мамашку в ветеринарную клинику. Там провели обследование и выяснили, что собака не могла передвигаться из-за недостатка кальция. Из-за недоедания она из последних сил кормила щенков, из-за чего в ее организме возник дефицит этого необходимого для костей микроэлемента. В пункте содержания бездомных животных несчастную удалось поставить на лапы после нескольких капельниц с кальцием. Она снова может бегать, но далеко от своих щенков заботливая мамочка не отходит.





Еще в одном вольере особенно шумно – здесь подрастает 21 пушистый комочек. Малыши почти сразу после рождения остались без материнского молока. Одну собаку отравили догхантеры. Другая погибла под колесами автомобиля. Добрые люди не дали погибнуть щенкам на улице и привезли их в приют. Некоторых малышей сотрудникам пришлось выкармливать едва ли не из сосок. Сейчас щенки подросли, уже едят кашки, мягкий корм и даже уже пытаются грызть твердые гранулы. Еще в одном вольере особенно шумно – здесь подрастает 21 пушистый комочек. Малыши почти сразу после рождения остались без материнского молока. Одну собаку отравили догхантеры. Другая погибла под колесами автомобиля. Добрые люди не дали погибнуть щенкам на улице и привезли их в приют. Некоторых малышей сотрудникам пришлось выкармливать едва ли не из сосок. Сейчас щенки подросли, уже едят кашки, мягкий корм и даже уже пытаются грызть твердые гранулы.





Другую собаку с потомством привезли с территории дома престарелых в Волгограде. Безобидный бездомыш жил здесь некоторое время, но после появления детенышей собаку попросили забрать – работники переживали, что из-за материнского инстинкта она изменит свое поведение, а ведь в учреждении проживают пожилые люди. Другую собаку с потомством привезли с территории дома престарелых в Волгограде. Безобидный бездомыш жил здесь некоторое время, но после появления детенышей собаку попросили забрать – работники переживали, что из-за материнского инстинкта она изменит свое поведение, а ведь в учреждении проживают пожилые люди.





А еще один вольер рядом с неспокойными соседями занял пока одинокий жилец. Немецкая овчарка по кличке Оскар жила в неблагополучной семье. Ее бывших владельцев соседи подозревали в употреблении запрещенных веществ, и очень переживали за умного пса, которого даже выгуливать забывали. Волонтерам удалось вытащить собаку из притона и на время Оскару дали крышу над головой в приюте, пока зоозащитники не найдут ему новый дом и любящих хозяев. А еще один вольер рядом с неспокойными соседями занял пока одинокий жилец. Немецкая овчарка по кличке Оскар жила в неблагополучной семье. Ее бывших владельцев соседи подозревали в употреблении запрещенных веществ, и очень переживали за умного пса, которого даже выгуливать забывали. Волонтерам удалось вытащить собаку из притона и на время Оскару дали крышу над головой в приюте, пока зоозащитники не найдут ему новый дом и любящих хозяев.





Как рассказал директор МБУ «Северное» Евгений Головко, в приюте не первый раз спасают бездомных собак с потомством. Как рассказал директор МБУ «Северное» Евгений Головко, в приюте не первый раз спасают бездомных собак с потомством.

- Конечно, главная задача нашего учреждения – это регулирование численности бездомных животных в Волгограде по программе ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возвращение в среду обитания). Только в этом году через МБУ прошли 2000 животных. Но, если уж происходит такая ситуация, когда на улицах появляется потомство, мы забираем и щенков, и их мамочек. После окончания периода кормления последние также проходят данные процедуры. А щенки остаются в приюте до периода, когда такие операции уже можно проводить и им, - пояснил Евгений Богданович. - пояснил Евгений Богданович.





Период нахождения детенышей в пункте содержания бездомных животных – это самое лучшее время выбрать себе четвероного друга. Период нахождения детенышей в пункте содержания бездомных животных – это самое лучшее время выбрать себе четвероного друга.

- Щенки прекрасно социализируются, они привыкают к человеку и имеют хорошие шансы найти семью, - продолжает директор МБУ. – Так что мы приглашаем к себе тех, кто готов подарить добро и заботу животным, у которых нет богатой родословной, но которые от этого не будут меньше любить своего хозяина и быть преданными ему в любой ситуации. Недавно сотрудники нашего приюта нашли на улице умирающего от голода щенка, который не мог уже ходить. Он был такой крошечный, что был похож на мышь. Его выкормили, подлечили, а теперь он живет в семье, которая его «усыновила». Хотелось, чтобы таких счастливых историй было больше, - заключил директор МБУ «Северное». - заключил директор МБУ «Северное».

На фото Павла Мирошкина: питомцы и «усыновленный» щенок/V102.RU