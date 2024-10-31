



В Волгограде разгорается скандал вокруг назначения нового главы Тракторозаводского района. Как сообщает ИА «Высота 102», 30 октября в местном ДК состоялся отчёт руководителя, по итогу которого особо въедливые горожане заметили, что вместо назначенного в 2016 году Игоря Романова слово от лица администрации держал Дмитрий Гончаревич. Впоследствии выяснилось, что ещё месяц назад в руководстве района произошли кадровые перестановки.

Согласно информации сервиса проверки контрагентов «СПАРК-Интерфакс», назначение состоялось ещё 20 сентября, однако ни администрация Волгограда, ни администрация Тракторозаводского района нового руководителя местным жителям не представляли. Информация о назначении нового главы района отсутствует на всех официальных ресурсах муниципалитета, доступных в сети Интернет.

Напомним, ранее, в сентябре этого года, Игорь Романов был избран депутатом Волгоградской областной думы VII созыва.

Порядок назначения глав районов Волгограда установлен депутатами ещё в 2010 году. Согласно утверждённой процедуре, кандидатуру одобряет лично мэр города. Редакция ИА «Высота 102» обратилась в пресс-службу администрации Волгограда с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, однако на момент публикации материала объяснить получившийся конфуз чиновники не смогли.

Примечательно, что злополучный отчёт перед жителями, который неожиданно придал публичности загадочным кадровым перестановкам, также на официальных ресурсах мэрии не анонсировался. О его проведении те самые жители, ради которых и старался недавно назначенный муниципальный чиновник, почему-то узнали о нём уже постфактум. Из скупой публикации, размещённой в Telegram-канале Волгоградской городской думы.

Фото: депутат Волгоградской городской думы Ирина Фомина