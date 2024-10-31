Общество

Так положено? Власти Волгограда забыли рассказать жителям о новом главе

Общество 31.10.2024 17:40
0
31.10.2024 17:40


В Волгограде разгорается скандал вокруг назначения нового главы Тракторозаводского района. Как сообщает ИА «Высота 102», 30 октября в местном ДК состоялся отчёт руководителя, по итогу которого особо въедливые горожане заметили, что вместо назначенного в 2016 году Игоря Романова слово от лица администрации держал Дмитрий Гончаревич. Впоследствии выяснилось, что ещё месяц назад в руководстве района произошли кадровые перестановки.

Согласно информации сервиса проверки контрагентов «СПАРК-Интерфакс», назначение состоялось ещё 20 сентября, однако ни администрация Волгограда, ни администрация Тракторозаводского района нового руководителя местным жителям не представляли. Информация о назначении нового главы района отсутствует на всех официальных ресурсах муниципалитета, доступных в сети Интернет.

Напомним, ранее, в сентябре этого года, Игорь Романов был избран депутатом Волгоградской областной думы VII созыва.

Порядок назначения глав районов Волгограда установлен депутатами ещё в 2010 году. Согласно утверждённой процедуре, кандидатуру одобряет лично мэр города. Редакция ИА «Высота 102» обратилась в пресс-службу администрации Волгограда с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, однако на момент публикации материала объяснить получившийся конфуз чиновники не смогли.

Примечательно, что злополучный отчёт перед жителями, который неожиданно придал публичности загадочным кадровым перестановкам, также на официальных ресурсах мэрии не анонсировался. О его проведении те самые жители, ради которых и старался недавно назначенный муниципальный чиновник, почему-то узнали о нём уже постфактум. Из скупой публикации, размещённой в Telegram-канале Волгоградской городской думы. 

Фото: депутат Волгоградской городской думы Ирина Фомина

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.10.2024 15:41
Общество 31.10.2024 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 14:27
Общество 31.10.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 13:33
Общество 31.10.2024 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.10.2024 13:12
Общество 31.10.2024 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 13:05
Общество 31.10.2024 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 12:57
Общество 31.10.2024 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 12:12
Общество 31.10.2024 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 11:37
Общество 31.10.2024 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 11:08
Общество 31.10.2024 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 10:16
Общество 31.10.2024 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 08:20
Общество 31.10.2024 08:20
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2024 06:49
Общество 31.10.2024 06:49
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2024 21:28
Общество 30.10.2024 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2024 21:20
Общество 30.10.2024 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2024 21:00
Общество 30.10.2024 21:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:40
Так положено? Власти Волгограда забыли рассказать жителям о новом главеСмотреть фотографии
16:55
На севере Волгограда на пути стоков в Волгу установили «ловушки»Смотреть фотографии
16:44
Самолет из Антальи прибыл в Саратов после вынужденной посадки в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде будут судить 11 членов межрегиональной банды наркоторговцевСмотреть фотографии
15:41
Стала известна дата проведения «Бала хризантем» под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:30
Сотрудник «Красного Октября» стал победителем конкурса среди уполномоченных по охране трудаСмотреть фотографии
15:04
В Урюпинске осудят задавившего 16-летнюю школьницу лихачаСмотреть фотографии
14:27
Андрей Бочаров на трамвае «Невский» проехал по обновленной линии СТСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Первый волгоградский кейс-форум «Учитель будущего» пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:12
«Крохам нужен дом»: в приюте МБУ «Северное» выхаживают родившихся на улице щенков и их мамСмотреть фотографии
13:05
Циклон «Лидия» принесет волгоградцам холод и штормовой ветерСмотреть фотографии
12:57
Мизулина выбрала место встречи с волгоградской молодежьюСмотреть фотографии
12:12
В волгоградских банках изъяли 96 фальшивых купюрСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом погиб водитель «ГАЗели», влетевшей на федеральной трассе в бензовозСмотреть фотографии
11:28
Водитель насмерть разбился на мокрой дороге в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
Цены на такси рухнули после возобновления движения СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:57
Ценники на сметану, куры и огурцы изменились в волгоградских супермаркетахСмотреть фотографии
10:16
Пустые вагоны и новые «Невские»: в Волгограде запустили движение СТСмотреть фотографииCмотреть видео
10:05
«Динамо-Синара» после перерыва сыграет с лидером Суперлиги «Ростов-Доном»Смотреть фотографии
09:57
В Волгограде «десятка» сбила коляску с грудничком: ребенок в больницеСмотреть фотографии
09:43
Под Волгоградом скончался водитель протаранившей дерево легковушкиСмотреть фотографии
08:58
Все марки бензина вновь подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:42
В Котово снова рванули трубы: дома и школа без теплаСмотреть фотографии
08:20
Андрей Бочаров прокомментировал перехват трех БПЛАСмотреть фотографии
08:05
Минобороны: три украинских БПЛА перехвачены над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
08:02
СК готовит к передаче в суд дело «гардеробщика» НугмановаСмотреть фотографии
07:53
Два беспилотника ликвидированы ПВО в Волгограде и пригородеСмотреть фотографии
06:49
В Волгограде внесут послабления в закон о транспортном налогеСмотреть фотографии
21:28
Первый город Волгоградской области ввел турналог с 2025 годаСмотреть фотографии
21:20
Мизулина анонсировала «большую встречу» с молодежью ВолгоградаСмотреть фотографии
 