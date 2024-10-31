Циклон «Лидия» принесет волгоградцам холод и штормовой ветер

В Волгограде и области в ближайшие дни прогнозируется штормовой ветер до 25 м/с, который принесет в регион мощный атлантический циклон «Лидия». Как сообщает V102.RU в Гидрометцентре, такой штормовой ветер в Волгоградской области ожидается 2 ноября.

По данным Волгоградского ЦГМС, вместе сильным ветром в регионе обещают небольшие дожди и резкое похолодание. 3 ноября возможен и снег с дождем. Из-за этого в ночные часы температура в Волгограде упадет до нуля, а в районах области и до -5 градусов. Днем с +18 температура понизится до +3...+5.