Спорт

«Динамо-Синара» после перерыва сыграет с лидером Суперлиги «Ростов-Доном»

Спорт 31.10.2024 10:05
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31.10.2024 10:05


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 31 октября, после перерыва, связанного со сборами национальных команд, на выезде сыграют с клубом «Ростов-Дон» в очередном туре предварительного этапа женской Суперлиги. Начало матча в 19-30 ч. Прямая трансляция игры будет доступна на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.
 
Напомним, в прошлом туре бело-голубые на домашней «Динамо Арене» со счетом 24:32 уступили действующим чемпионам России — столичному ЦСКА под руководством бывшего главного тренера «Синары» Олега Кулешова. К сожалению, победа над майкопским коллективом АГУ-«Адыиф» (44:24) 23 сентября в Волгограде до сих пор остается единственной викторией команды Евгения Дмитриева в нынешнем сезоне. В остальных семи встречах динамовки потерпели четыре поражения и трижды сыграли вничью. Турнирное положение на данный момент не сильно радует волгоградских болельщиков — седьмое место при пяти заработанных очках. И пять баллов до тольяттинской «Лады», идущей на шестой позиции. 
 
Класс предстоящего соперника волгоградского клуба не вызывает никаких сомнений. «Ростов-Дон» является действующим финалистом чемпионата и Кубка России. В сезоне 23-24 желто-черные в финалах обоих турниров уступили ЦСКА, который тогда еще тренировала Ольга Акопян. К слову, известная в прошлом волгоградская гандболистка недавно возглавила одного из прямых конкурентов бело-голубых в турнирной таблице — подмосковную «Звезду».
 
Что касается «Ростов-Дона», то подопечные Ирины Дибировой со старта сезона стали подтверждать чемпионские амбиции, набрав 16 очков, одержав восемь уверенных побед в восьми поединках чемпионата и являясь единоличными лидерами турнира. Последний выигрыш дончанки оформили в родных стенах в противостоянии с «Астраханочкой» с разгромным счетом 36:21 13 октября. 

Во время перерыва в Суперлиге основная сборная России провела сбор в подмосковном Новогорске. В стан национальной команды под руководством главного тренера Людмилы Бодниевой были вызваны: капитан бело-голубых Софья Васильева, а также Анастасия Шкитина и Екатерина Долматова. Лидеры «Динамо-Синары» в полном составе приняли участие в двухсторонней встрече между игроками сборной России, которая проходила в необычном формате — 3 тайма по 15 минут. В итоге волгоградские спортсменки провели несколько плодотворных тренировочных дней в расположении национальной команды, получили определенную игровую практику и вернулись в клуб с хорошим настроением.
 
«Ростов-Дон» является фаворитом предстоящего матча, но гандболистки «Динамо-Синары» сегодня намерены дать серьезный бой хозяйкам.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара» vk.com

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