Экономика

Все марки бензина вновь подорожали в Волгоградской области

Экономика 31.10.2024 08:58
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31.10.2024 08:58


В Волгоградской области вновь отмечен рост на все марки автомобильного топлива за прошедшую неделю. По данным Росстата, передает V102.RU, АИ-92 вырос в цене на 7 копеек – до 54 рублей, преодолев новую психологическую отметку. 
АИ-95 подорожал до 60,13 рублей – рост составил также 7 копеек. В очередной раз заметнее всего увеличилась стоимость АИ-96. Теперь средняя цена этой марки бензина на АЗС региона – 78,61 рубля (плюс 35 копеек).
На 5 копеек выросла цена и дизтоплива – до 64,48 рубля за литр. 
 

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