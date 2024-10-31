Цены на такси рухнули после возобновления движения СТ в Волгограде





В Волгограде сегодня, 31 октября, жители сообщили о резком падении стоимости поездок на такси, передает V102.RU. По информации горожан, цена на такси в утренний час пик оказался вдвое меньше, чем накануне. Волгоградцы связывают это с возобновлением движения скоростных трамваев.

- После закрытия линии СТ на реконструкцию ценник взлетел вдвое. Раньше с Краснооктябрьского района в Центральный можно было доехать за 200 рублей, а после закрытия трамвая стоимость поездки выросла до 400 рублей. Сегодня же, когда снова заработало движение трамваев, ценник опустился до 160 рублей. Это была приятная новость для меня, - признался один из читателей информагентства.

В свою очередь таксисты восприняли данную новость не так позитивно, как пассажиры.

- Таксист пожаловался, что с такими ценами за поездку он едва ли окупит бензин, который, как он выразился, дорожает не по дням, а по часам. Повлияла ли на стоимость работа трамваев, таксист не смог ответить, - добавил волгоградец.

Напомним, с 31 октября возобновилось движение скоростного трамвая, которое прекращалось на время реконструкции участка от 39-ой Гвардейской до улицы Землянского.