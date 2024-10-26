Здравоохранение

Волгоградские врачи спасли трехлетних двойняшек

Здравоохранение 26.10.2024 07:54
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26.10.2024 07:54


Врачи Волгоградской областной детской клинической больницы спасли жизнь трехлетних двойняшек. Как рассказали V102.RU в региональном комитете здравоохранения, у детей началось поражение внутренних органов из-за тяжело протекающей бактериальной инфекции.
Брат с сестрой поступили в инфекционную больницу с симптомами кишечной инфекции. Лабораторные тесты выявили обильный рост патогенной кишечной палочки. Врачи поставили диагноз эшерихиоз. Состояние детей ухудшалось. У них начала развиваться почечная недостаточность, отмечалась анемия тяжелой степени.
Малышей срочно перевели в реанимацию инфекционного стационара.
- Был проведен консилиум специалистов областной детской клинической больницы, телемедицинская консультация со специалистами из РДКБ им. Н.И.Пирогова Москвы. Проводилась терапия свежезамороженной плазмой, эритроцитарной взвесью, гепаринотерапия низкомолекулярными гепаринами, антибактериальная терапия, - рассказали в облздраве.
Хотя реаниматологам удалось стабилизировать состояние малышей и добиться положительной динамики, но сохранялась анемия и имелись признаки повреждения почек и печени. Для дальнейшего лечения дети были переведены в нефрологическое отделение, где малышами занимались уже другие специалисты.  
Сейчас они выписаны из больницы с полностью восстановленной функцией почек, а гемолитико-уремический синдром купирован. Пока они будут наблюдается нефрологом амбулаторно, а через три месяца двойняшек снова ждут в больнице для полного обследования.



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