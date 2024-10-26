Волгоградские врачи спасли трехлетних двойняшек

Малышей срочно перевели в реанимацию инфекционного стационара.
- Был проведен консилиум специалистов областной детской клинической больницы, телемедицинская консультация со специалистами из РДКБ им. Н.И.Пирогова Москвы. Проводилась терапия свежезамороженной плазмой, эритроцитарной взвесью, гепаринотерапия низкомолекулярными гепаринами, антибактериальная терапия, - рассказали в облздраве.
Хотя реаниматологам удалось стабилизировать состояние малышей и добиться положительной динамики, но сохранялась анемия и имелись признаки повреждения почек и печени. Для дальнейшего лечения дети были переведены в нефрологическое отделение, где малышами занимались уже другие специалисты.
Сейчас они выписаны из больницы с полностью восстановленной функцией почек, а гемолитико-уремический синдром купирован. Пока они будут наблюдается нефрологом амбулаторно, а через три месяца двойняшек снова ждут в больнице для полного обследования.