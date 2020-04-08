Экономика

Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая 2020 года

Экономика 08.04.2020 14:10 Новости компаний
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08.04.2020 14:10 Новости компаний


Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая 2020 года — на время всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, сервис пополнения карты Сбербанка с карты других банков в Сбербанк Онлайн ежемесячно используют около 250 тысяч клиентов банка.  
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «В период самоизоляции клиентам особенно важно оставаться дома и все возможные операции максимально совершать с помощью дистанционных сервисов. Отмена комиссия за пополнение карт Сбербанка с карт других банков поможет нашим клиентам лишний раз не выходить на улицу, чтобы снять средства с одной карты для пополнения – другой. Теперь это можно сделать онлайн без комиссии». 
Перевести деньги с одной карты на другую за несколько секунд можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или на сайте sberbank.ru. Использование цифровых каналов в текущей обстановке — не только наиболее быстрый, удобный и выгодный (с учетом отмены комиссии), но также самый безопасный способ пополнить карту Сбербанка с карты другого банка.   
Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

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