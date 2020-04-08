



Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая 2020 года — на время всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, сервис пополнения карты Сбербанка с карты других банков в Сбербанк Онлайн ежемесячно используют около 250 тысяч клиентов банка.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «В период самоизоляции клиентам особенно важно оставаться дома и все возможные операции максимально совершать с помощью дистанционных сервисов. Отмена комиссия за пополнение карт Сбербанка с карт других банков поможет нашим клиентам лишний раз не выходить на улицу, чтобы снять средства с одной карты для пополнения – другой. Теперь это можно сделать онлайн без комиссии».

Перевести деньги с одной карты на другую за несколько секунд можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или на сайте sberbank.ru. Использование цифровых каналов в текущей обстановке — не только наиболее быстрый, удобный и выгодный (с учетом отмены комиссии), но также самый безопасный способ пополнить карту Сбербанка с карты другого банка.

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка