В Волгоградской области главу поселения уличили в хищениях при благоустройстве





Главу одного из сельских поселений Ольховского района подозревают в мошенничестве и служебном подлоге, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР России по региону.

По данным следствия, в 2018 году администрации сельского поселения из средств областного бюджета была предоставлена субсидия в размере 3 миллионов рублей для реализации на территории поселка муниципальной программы формирования современной городской среды.

Благоустроив отдельные территории, в том числе участки, прилегающие к зданию сельской администрации и к дому культуры, глава поселения решил "сэкономить" для себя часть бюджетных средств. Для этого он собственноручно внес в официальные документы ложные сведения о том, что якобы два индивидуальных предпринимателя осуществляли бурение скважин технической воды, необходимых для производства озеленительных работ. На основании фиктивных актов в адрес коммерсантов были перечислены денежные средства, которые они обналичили с незначительным удержанием и отдали главе поселения. В действительности для указанных работ неофициально нанимались частные лица, стоимость услуг которых была существенно ниже.

Установлено, что только на бурении двух скважин глава поселения "заработал" чуть больше 30 тысяч рублей. Следствие не исключает, что будут выявлены иные эпизоды его преступной деятельности и сумма похищенных из бюджета денежных средств окажется значительно больше.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, проведённой прокуратурой Ольховского района, а также материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.



