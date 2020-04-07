В Волгограде выписали вторую вылечившуюся от коронавируса женщину

Здравоохранение 07.04.2020 12:12
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07.04.2020 12:12
Второго пациента, вылечившегося от новой коронавирусной инфекции, выписали из инфекционной больницы в Волгограде. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, это женщина. Других подробностей чиновник сообщить не смог, объяснив тем, что не взял с собой на пресс-конференцию такие данные. Также зампредседателя облздрава не смог рассказать и о выявлении новых случаев коронавирусной инфекции в регионе. Он отметил, что данные уточняются.
Сегодня официальный портал правительства России стопкоронавирус.рф сообщил, что в Волгоградской области за сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 11 человек. Всего на данный момент количество заболевших коронавирусом в регионе составляет 26 человек, из них двое уже выписаны.
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