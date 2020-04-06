Расследования

Волгоградские газовики проиграли еще один суд из-за писем «для плохих соседей»

Расследования 06.04.2020 12:31
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06.04.2020 12:31


Апелляционная инстанция признала законным решение арбитражного суда Волгоградской области, признавшим ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» нарушившим закон о конкуренции. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде, речь идет о письмах ресурсоснабжающей организации в адрес собственников многоквартирных домов, где граждан предупреждали о прекращении поставки газа из-за «плохих соседей», которые не заключили договоры на обслуживание газового оборудования.
В июне прошлого года Волгоградское УФАС вынесло предписание в адрес компании о необходимости прекращения нарушения закона о конкуренции. «Газпром Межрегионгаз Волгоград» обжаловал это предписание в арбитражном суде Волгоградской области, но проиграл иск. Тогда компания обратилась в вышестоящую судебную инстанцию. Однако решение арбитражного суда Волгоградской области было признано законным. В суде нашли подтверждение доводы, что угроза прекращения поставки газа в дома была воспринята гражданами как реальная. Хотя представители организации и утверждали, что поставщик газа не предпринимал никаких действий по прекращению подачи ресурса. А обращения не имели цели угроза или шантажа жителей – письма являлись информационными, то есть предполагающими вероятность наступления негативных последствий. Но, как выяснилось, письма с угрозами направлялись в том числе и собственникам, которые заключили договор на обслуживание газового оборудования.
В частности, их получили граждане, проживающие на ул. Космонавтов, 37, 8-ой Воздушной армии, 34, ул. Быкова, 6, бульвар 30-летия Победы, 64, в многоквартирных домах в Волжском. Соответствующие действия были расценены антимонопольным органом как злоупотребление правом и доминирующим положением и были признаны законными. На этом основании в удовлетворении апелляционной жалобы поставщику ресурса было отказано. 

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