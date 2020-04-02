В Волжском машина после ДТП «улетела» в столб





В Волжском накануне днем легковой автомобиль врезался в столб. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, в 13-50 час. 42-летний водитель, управляя автомобилем «Лэнд Ровер», двигаясь по ул.19-го Партсъезда в сторону ул. Коммунистической, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Лада Веста». За рулем отечественного автомобиля находился 32-летний водитель. После столкновения «Лада веста» врезалась в световую опору. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» с различными травмами был доставлен в больницу.

Между тем, на улицах городов Волгоградской области в эти дни крайне мало автомобилей. Напомним, со вчерашнего дня в регионе действуют дополнительные меры, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции.



