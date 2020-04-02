В Волгоградской области супруги штамповали суррогатный алкоголь в гаражах

Расследования 02.04.2020 09:04
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02.04.2020 09:04
В Волгоградской области супруги зарабатывали на левом алкоголе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 59-летний житель Камышина и его 31-летняя супруга, закупив алкогольную продукцию, разлитую в стеклянную тару, а также спирт в пластиковых емкостях, намеревались его реализовать мелкими партиями розничным покупателям. В принадлежащих им гаражных боксах полицейские изъяли почти 1 тысячу бутылок фальсифицированного алкоголя известных брендов, а так же 505 литров суррогатного спирта.
Экспертиза, проведенная специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что в бутылках находится спиртосодержащая жидкость, не соответствующая ГОСТу и данным, указанным на этикетках.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Законодательством предусмотрена ответственность до шести лет лишения свободы.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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