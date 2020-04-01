Полиция назвала фейком сообщения о санобработке квартир волгоградцев от вируса





Ложными назвали в региональном главке МВД сообщения о бригаде медиков, которая ходит по квартирам волгоградцев и совершает санитарную обработку от вируса. Как сообщает ИА "Высота 102", очередной фейк активно распространяют в социальных сетях и мессенджерах неизвестные лица, ссылаясь якобы на решение оперативного штаба.

В ГУ МВД России по Волгоградской области напомнили, что распространение такой ложной информации преследуется по закону.

Так, за распространение заведомо недостоверной общественно-значимой информации под видом достоверных сведений (ч.9 ст.13.15 КоАП РФ) предусмотрено административное наказание в виде штрафа для граждан от 30 до 100 тысяч рублей; должностных лиц - от 60 до 200 тысяч рублей, юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.



