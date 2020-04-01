Расследования 01.04.2020 12:57
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01.04.2020 12:57
О завершении расследования уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб пешеход, заявили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Как сообщает ИА «Высота 102», следствием установлено, что 2 августа 2019 года в 9 часов утра 22-летний житель г. Волгограда, управляя автомобилем «Ауди А5», двигаясь со скоростью свыше 100 километров в час по ул. Николая Отрады в Тракторозаводском районе в направлении улицы Академика Богомольца, напротив дома № 1, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся. 38-летний пешеход скончался на месте.
После задержания водитель признал вину и пояснил, что скрылся, так как испугался ответственности.
За преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения» водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Тракторозаводского района Волгограда. Обвиняемый водитель находится под стражей.
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