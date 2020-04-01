Происшествия

В Волгоградской области трое вымогателей "кошмарили" посетителей баров

Происшествия 01.04.2020 08:41
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01.04.2020 08:41


Трое жителей Камышина, подозреваемых в вымогательстве, задержаны полицейскими при поддержке бойцов Росгвардии. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 22-летний, 24-летний и 30-летний жители Камышина специально в питейных заведениях, общественных местах создавали конфликтные ситуации с гражданами и, пользуясь физическим преимуществом, под угрозой физической расправы, вымогали денежные средства.
Так, в одном из случаев злоумышленники открыто похитили у местного жителя мобильный телефон, ювелирные украшения и часы. Еще у одного жителя Камышина под надуманным предлогом они требовали и получили денежные средства в сумме 500 тысяч рублей.
Подозреваемые так же открыто похитили у местного жителя принадлежащий ему травматический пистолет.
В ходе обысков у них изъяли травматический пистолет калибра 5,45 мм, предмет похожий на кастет, предположительно кустарного изготовления, а также часть имущества похищенного у потерпевших.
Все трое задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.  Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему задержанному мера пресечения избирается. Уголовные дела возбуждены по пяти эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 163 УК РФ - "Вымогательство", ч. 2 ст. 161 УК РФ - "Грабеж", ч. 3 ст. 226 - "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Им грозит до 12 лет лишения свободы. 
В настоящее время полицейские устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов, а также других потерпевших от их противоправной деятельности.

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