Расследования

В Волгоградской области ищут виновного в сходе 6 вагонов грузового поезда

Расследования 31.03.2020 16:10
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31.03.2020 16:10


Уголовное дело возбуждено по факту схода в феврале текущего года 6 вагонов грузового поезда в Михайловке. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Южном следственном  управлении на транспорте СКР, данное происшествие квалифицированно по ч.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).
По версии следствия, утром 28 февраля текущего года при выводе группы из 33 вагонов с пути необщего пользования, на 9 путь парка "Б" железнодорожной станции Себряково, в крестовине стрелочного перевода произошел сход 6 вагонов из-за наличия расширения рельсовой колеи на 7 мм.
В результате произошедшего схода повреждены 30 метров железнодорожного пути, стрелочный перевод и 6 грузовых вагонов. Общая сумма ущерба, связанного с проведением работ по текущему отцепочному ремонту 6 грузовых вагонов, составляет более 1,9 млн. руб.
Расследование уголовного дела продолжается. Следствие пока не сообщает, кто понесет уголовную ответственность за это происшествие на железной дороге.

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