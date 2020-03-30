В Волгограде освятили площадку строительства инфекционной клиники





На территории Волгоградского военного госпиталя прошло освящение строительства многопрофильного медицинского центра Министерства обороны Российской Федерации. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, протоиерей Георгий Лазарев, руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Волгоградской епархии, и протоиерей Сергий Попов, помощник командира в/ч 51473 железнодорожных войск, отслужили молебен, освятили место строительства и технику.





Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что Минобороны построит 16 инфекционных центров, три из них – в ЮФО. Кроме Волгоградской области, клиники появятся в Ростовской области и в Севастополе. Военные строители собираются построить такие центры за месяц-полтора. В Волгограде инфекционная больница будет рассчитана на 100 койко-мест.



