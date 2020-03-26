Политика

Волгоградские депутаты «чихали» на рекомендацию Минздрава по коронавирусу

Политика 26.03.2020 15:11
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26.03.2020 15:11




Рекомендации Министерства здравоохранения России о профилактике коронавируса волгоградские чиновники и депутаты не воспринимают всерьез. Сегодняшнее заседание областной думы началось с традиционных крепких рукопожатий народных избранников и высокопоставленных госслужащих. Никто из «слуг народа» не предохранился при помощи маски – впрочем, в округе здания регпарламента ни в одной аптеке медицинских средств защиты и нет. О пандемии на входе в облдуму напоминают лишь улыбчивые девушки, которые измеряют всем входящим температуру и предлагают протереть руки антисептиком. 
О ситуации в регионе с распространением вируса на заседании депутатам рассказала главы думский доктор Наталья Семенова. Председатель комитета по охране здоровья призвала коллег бережнее относится к своему здоровью и к здоровью окружающих.


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