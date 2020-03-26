В Волгоградской области выросло число жалоб на тему медицинского обеспечения

Здравоохранение 26.03.2020 10:51
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26.03.2020 10:51
Аппарат уполномоченного по правам человека в Волгоградской области зафиксировал увеличение количества обращений граждан на тему медицинского обеспечения. По итогам 2019 года всего поступило 1392 обращения, прирост по сравнению с предыдущим периодом составил 130. Эти и другие цифры, сообщает ИА «Высота 102», прозвучали сегодня в ходе «парламентского часа» в Волгоградской областной думе, где перед законодателями с докладом о деятельности по защите прав граждан выступил региональный омбудсмен Валерий Ростовщиков. По его словам, люди в основном жалуются на невозможность получения льготных лекарств, на незаконный отказ врачей выписать рецепт на лекарство, несоблюдение сроков выдачи медпрепаратов и отсутствие необходимых льготникам лекарств.
Среди проблем Валерий Ростовщиков также назвал проведение аукционов по закупке лекарств по заниженным ценам. При таких условиях желающих подать заявку на участие в конкурсе просто не находится.
Еще одна обозначенная проблема - нехватка врачей. По данным областного комитета здравоохранения, в регионе докторские ставки закрыты лишь на 87%. При этом четверть ставок заняты, что называется «по совместительству», что означает повышенную нагрузку на врачей.
По профилю здравоохранения жители Волгоградской области жалуются также на проблемы с получением консультаций и медицинских обследований, в том числе МРТ, по полису ОМС. Такие процедуры зачастую сильно затягиваются по времени.
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