Здравоохранение

В Волгоградской области выросло число жалоб на тему медицинского обеспечения

Здравоохранение 26.03.2020 10:51
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26.03.2020 10:51


Аппарат уполномоченного по правам человека в Волгоградской области зафиксировал увеличение количества обращений граждан на тему медицинского обеспечения. По итогам 2019 года всего поступило 1392 обращения, прирост по сравнению с предыдущим периодом составил 130. Эти и другие цифры, сообщает ИА «Высота 102»,  прозвучали сегодня в ходе «парламентского часа» в Волгоградской областной думе, где  перед законодателями с докладом о деятельности по защите прав граждан выступил региональный омбудсмен Валерий Ростовщиков. По его словам, люди в основном жалуются на невозможность получения льготных лекарств, на незаконный отказ врачей выписать рецепт на лекарство, несоблюдение сроков выдачи медпрепаратов и отсутствие необходимых льготникам лекарств.  
Среди проблем Валерий Ростовщиков также назвал проведение аукционов по закупке лекарств по заниженным ценам. При таких условиях желающих подать заявку на участие в конкурсе просто не находится. 
Еще одна обозначенная проблема -  нехватка врачей. По данным областного комитета здравоохранения, в регионе докторские ставки закрыты лишь на 87%. При этом четверть ставок заняты, что называется «по совместительству», что означает повышенную нагрузку на врачей. 
По профилю здравоохранения жители Волгоградской области жалуются также на проблемы с получением консультаций и медицинских обследований, в том числе МРТ, по полису ОМС. Такие процедуры зачастую сильно затягиваются по времени. 

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