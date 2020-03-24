Борьба с коррупцией

В Волгограде вскрыли аферу с деньгами на обучение предпенсионеров в рамках нацпроекта

Борьба с коррупцией 24.03.2020 13:12
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24.03.2020 13:12


В мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными в рамках нацпроекта на обучение предпенсионеров, в Волгограде подозревают директора коммерческой фирмы и ее мать, сообщает ИА "Высота 102". По информации СУ СКР по региону, подозреваемые в октябре 2019 года предоставили в центр занятости населения пакет документов, согласно которым якобы пять сотрудников фирмы предпенсионного возраста на протяжении двух месяцев проходили обучение в специализированном центре.
По данным следствия, это было сделано для получения субсидий, выделяемых в рамках федеральной программы "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Заявка была рассмотрена и удовлетворена. На компенсацию понесенных затрат из областного бюджета данной коммерческой фирме были выделены 335 тысяч рублей. В действительности, как установили следователи, указанные работники не только не обучались за счет организации подозреваемых, но и даже не были туда трудоустроены.
Эту аферу в результате проверки вскрыла прокуратура Центрального района Волгограда. Расследование продолжается. СУ СКР по региону не сообщает название организации и фамилию ее руководителя, подозреваемого в мошенничестве.

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