Экономика

Банк «Открытие» наращивает долю ИСП в портфеле сберегательных продуктов

Экономика 24.03.2020 10:26 Новости компаний
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24.03.2020 10:26 Новости компаний


По итогам февраля 2020 года доля инвестиционных и страховых продуктов в общем объёме размещаемых клиентами средств в банке «Открытие» увеличилась более чем в 3 раза и составила 13.6% против 4.2% годом ранее, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Таким образом, каждый седьмой рубль своих сбережений розничные клиенты «Открытия»  предпочитают размещать вне классических банковских вкладов, используя широкую продуктовую линейку инвестиционных и страховых продуктов банка и его партнеров.
Клиентам «Открытия» доступны инвестиции в рамках стратегий доверительного управления  УК «Открытие», накопительное и инвестиционное страхование жизни от компании РГС Жизнь, а также индивидуальные инвестиционные счета и брокерское обслуживание в компании «Открытие Брокер». Причем приступить к инвестициям на фондовом рынке можно не выходя из дома через мобильное приложение или интернет-банк.
«Мы предлагаем своим клиентам комплексный подход к сбережениям, формируя долгосрочный портфель, состоящий из банковских, инвестиционных и страховых продуктов. Такая стратегия позволяет обеспечить высокую доходность при минимальных рисках потерь сбережений клиентов», - отметил Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие».

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