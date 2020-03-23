Под Волгоградом для сельского врача построят офис за 15 миллионов

Здравоохранение 23.03.2020 08:48
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23.03.2020 08:48
В 15 млн рублей может обойтись строительство офиса врача общей практики в поселке Кузьмичи Городищенского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, объект должны сдать до 20 октября текущего года. Площадь здания с кабинетами доктора, медсестры, перевязочной, смотровой, хозяйственными помещениями составит 273 квадратных метров. В стоимость работы включено благоустройство прилегающей территории, в том числе, озеленение. Заявки на участие в электронном аукционе от строительных компаний принимаются до 30 марта.
Офис врача общей практики относится к амбулаторно-поликлиническим организациям. Посещаемость учреждения должна составить до 50 человек в день.
Амбулатория под Волгоградом возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение». В ближайшие несколько лет запланировано существенно расширить сеть площадок для оказания медицинской помощи жителям отдаленных и малых территорий: в селах и хуторах возведут больше ста ФАПов. С 2020 по 2024 годы на реализацию нацпроекта предусмотрено более 34 миллиардов рублей. Предполагается, что дополнительно на модернизацию первичного звена выделят еще десять миллиардов рублей.
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