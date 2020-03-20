Владимир Путин подписал указ о выплате пособий на детей от 3 до 7 лет

Общество 20.03.2020 18:38
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20.03.2020 18:38
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Выплата составит половину суммы прожиточного минимума в регионе. Документ опубликован на портале правовой информации, сообщает ИА «Высота 102».
При назначении выплаты рекомендуется не учитывать ее в составе доходов семьи. Остальные меры социальной поддержки также планируется сохранить.
Главам субъектов страны до 30 ноября 2020 года поручено оценить уровень доходов семей, которые получают ежемесячные выплаты, и по итогам оценки принять меры, направленные на их увеличение, уточняет Lenta.ru.
Ранее в Госдуму внесли поправки об использовании маткапитала, подготовленные после обращения Путина к Федеральному собранию. Закон продлевает программу маткапитала до конца 2026 года и ежегодную индексацию. Деньги станут выплачивать семьям, в которых с 1 января 2020-го родился или был усыновлен первый ребенок. Сумма составит более 466 тысяч рублей, на второго и последующих детей — более 616 тысяч рублей.
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