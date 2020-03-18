Фанаты волгоградского «Ротора» получили условно за мат

Спорт 18.03.2020 19:59
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18.03.2020 19:59
Фан-сектор СК «Ротор» получил условную дисквалификацию. Информация об этом опубликована в инстаграм клуба, сообщает ИА «Высота 102».
Сегодня контрольно-дисциплинарная комиссия Российского Футбольного Союза рассмотрела происходящие события на секторе активных болельщиков СК «Ротор». Так, на минувших матчах возобновленного сезона Футбольной Национальной Лиги волгоградские фанаты в очередной раз поддерживали команду матерным зарядом: «Великий, могучий...», который звучит на каждой игре.
По итогам совещания комиссия вынесла решение в виде условного наказания. Если активные болельщики продолжат поддерживать команду нецензурными выражениями до конца текущего сезона, то фанатский сектор D110 будет закрыт для посещения, предупредили в комиссии.
Напомним, все футбольные матчи в стране приостановлены до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
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