Фанаты волгоградского «Ротора» получили условно за мат





Фан-сектор СК «Ротор» получил условную дисквалификацию. Информация об этом опубликована в инстаграм клуба, сообщает ИА «Высота 102».

Сегодня контрольно-дисциплинарная комиссия Российского Футбольного Союза рассмотрела происходящие события на секторе активных болельщиков СК «Ротор». Так, на минувших матчах возобновленного сезона Футбольной Национальной Лиги волгоградские фанаты в очередной раз поддерживали команду матерным зарядом: «Великий, могучий...», который звучит на каждой игре.

По итогам совещания комиссия вынесла решение в виде условного наказания. Если активные болельщики продолжат поддерживать команду нецензурными выражениями до конца текущего сезона, то фанатский сектор D110 будет закрыт для посещения, предупредили в комиссии.

Напомним, все футбольные матчи в стране приостановлены до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.



