



Уголовное дело по обвинению группы подростков в совершении 20 эпизодов краж и угонов в Волгограде готовится для передачи в суд. Как сообщил ИА "Высота 102" следователь следственного отдела по Красноармейскому району СУ СКР по региону Николай Доброскокин, из четырех подростков перед судом предстанут только трое - 16-летний фигурант дела, употреблявший наркотики, скончался.

По материалам дела, четверо парней в возрасте 15-16 лет из неблагополучных и неполных семей угоняли машины и воровали из магазинов в Красноармейском, Кировском, Ворошиловском и Советском районах города. На их счету 12 угонов, в основном отечественных легковушек, а также 10 краж. Машины они угоняли, когда не было денег на маршрутку, или просто хотелось покататься по городу. Из автомобилей они похищали аккумуляторы и магнитолы, продавали, а деньги тратили на собственные нужды. Один из подростков покупал на них наркотики. Из магазинов и торговых павильонов подростки воровали продукты и алкоголь. Потерпевшими по уголовному делу являются 20 человек.

В настоящее время расследование этого многоэпизодного дела почти завершено.