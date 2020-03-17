В Волгограде извращенца-педофила хотят надолго отправить за решетку

Расследования 17.03.2020 11:37
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17.03.2020 11:37
За серию преступлений, совершенных в Волгограде в отношении детей, ответит перед судом 60-летний рецидивист, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области.
Он обвиняется в совершении трех эпизодов насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. А также в незаконном проникновении в жилище.
По данным следствия, в мае и августе прошлого года злоумышленник на улицах в Волгограде знакомился с малолетними школьницами, представляясь им детским врачом или почтальоном, затем под надуманными предлогами уводил девочек в укромные места, где совершал в отношении них действия сексуального характера. Известно, что одно из преступлений было совершено в квартире потерпевшей, куда обвиняемый проник обманом.
В результате кропотливой и слаженной работы следователей, следователей-криминалистов областного управления СКР, а также оперативных сотрудников регионального главка МВД удалось установить и задержать злоумышленника, получив неопровержимые доказательства его причастности к трем эпизодам, жертвами которых стали девочки в возрасте 7, 9 и 12 лет.
Установлено, что в 2001 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и отбыл в местах лишения свободы 12 лет.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу.
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