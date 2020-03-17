Волгоградскую скорую помощь возглавил новый главный врач





Клиническую станцию скорой медицинской помощи возглавил Олег Ярыгин. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, Олег Ярыгин является отличником здравоохранения, кандидатом медицинских наук. Он окончил Волгоградскую медакадемию, с 2004 года работал в департаменте здравоохранения администрации Волгограда, затем, с 2013 года, в дирекции по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области, которую возглавил в 2016 году.

Отметим, кандидатура Олега Ярыгина рекомендована по итогу заседания экспертного совета по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения Волгоградской области.

Служба скорой медицинской помощи Волгоградской области включает 1 станцию - ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи" в Волгограде с 3 филиалами в городах Волжском, Камышине, Михайловке, 41 отделение на базе ЦРБ и 4 - в государственных медицинских организациях Волгоградской области.



