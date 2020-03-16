В Волжском мужской голос сообщил о бомбе в школе №22





Звонок неизвестного мужчины о заложенной бомбе поступил сегодня около полудня в школу №22 города Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, учеников оперативно эвакуировали, все помещения учреждения осмотрели кинологи с собаками. Никаких опасных предметов сотрудники полиции не обнаружили.

За сообщение о ложном минировании, согласно ст.207 УК РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей, ограничения свободы на срок до трех лет, или принудительных работ. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность звонившего.



