Экс-директора Волгоградского мотороремонтного завода избавили от уголовного преследования

Расследования 16.03.2020 14:30
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16.03.2020 14:30
Решение о прекращении уголовного дела в отношении экс-руководителя АО «МРЗ «Волгоградский» Александра Карпова принял областной суд, сообщает ИА «Высота 102». По информации корреспондента ИА «СоцИнформБюро», который следил за процессом 10 марта, суд не усмотрел наличия состава преступления в заключении соглашений, по которым у предприятия возникли долги на 40 миллионов. Речь идет об истории, которая началась еще в 2006 году. Тогда директор мотороремонтного завода Александр Карпов сдал до 2014 года ООО «А. С. Авто» в аренду площади на шоссе Авиаторов в Волгограде. Арендатор намеревался открыть автосалон «КИА», сделав перед этим соответствующий ремонт. Несколько лет спустя, Карпов, как предполагается, не поставив в известность акционеров, подписал крайне невыгодное для своего предприятия дополнительное соглашение, которым обязал завод оплатить расходы для открытия автосалона.
Затем ООО «А.С. Авто» обратилось в арбитражный суд с требованием признать АО «Мотороремонтный завод «Волгоградский» банкротом. Акционеры расценили это как рейдерский захват предприятия и подали в СУ СКР по региону заявление на Карпова , заподозрив его в превышении полномочий. В областном управлении СК, которым тогда руководил Михаил Музраев, уголовное дело под разными предлогами приостанавливали четыре раза, а потом прекратили совсем.
«Очередной виток разбирательств случился в октябре 2019 года, Центральный районный суд отменил постановление о прекращении уголовного дела. Адвокат Карпова оспорил решение в апелляции, сославшись на «почтальона Печкина», не вовремя вручившего судебное письмо. Дело по формальным основаниям вернули на пересмотр.
Повторно 16 января 2020 года, районный суд отменил незаконное Постановление о прекращении уголовного дела. Но радоваться было рано: теперь прокуратура начала заступаться за Карпова, подав апелляционное представление», - рассказывает о судебных тяжбах ИА «СоцИнформБюро».
В итоге неделю назад Волгоградский областной суд окончательно узаконил прекращение уголовного дела в отношении Александра Карпова. Какие дальнейшие действия предпримут акционеры АО «Мотороремонтный завод «Волгоградский», которые считают, что все эти годы следствие бездействовало, пока неясно. Журналисты будут следить за ситуацией.
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