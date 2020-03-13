Мусорный полигон под Волгоградом заработал кучу штрафов на миллион рублей





Исключенный в прошлом году из госреестра размещения отходов (ГРОРО) полигон "Комус" в Светлоярском районе принимал мусор, нарушая законодательство. Этот факт, как сообщает ИА "Высота 102", выявила Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура в результате проверки соблюдения требований природоохранного законодательства.

Старший помощник природоохранного прокурора Светлана Чайковская уточнила, что помимо размещения отходов на карте IV очереди полигона ТБО, не внесенного в ГРОРО, были выявлены и другие нарушения. В частности, у общества отсутствовал паспорт на отходы IV класса опасности, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. "Комус" также уличили в предоставлении недостоверных сведений о ведении учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходах, осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также осуществление деятельности по сбору (приему) и размещению отходов IV класса опасности "отходы резины, резиновых изделий при демонтаже техники и оборудования, не подлежащих восстановлению" в отсутствие лицензии и др.

ООО "Комус" имеет лицензию на осуществление деятельности в сфере обращения с отходами. Для осуществления этой деятельности предприятие имеет на праве собственности и эксплуатирует полигон твердых бытовых отходов, расположенный на территории Светлоярского района. Однако в августе 2019 года данный объект приказом Росприроднадзора был исключен из госреестра ГРОРО. Это означает, что размещать отходы на таком полигоне запрещено. В настоящее время общество пытается оспорить этот приказ в судебном порядке.

Тем не менее, как установили прокуроры, "Комус" продолжал принимать мусор, объясняя, что осуществляют временное накопление отходов.

По выявленным нарушениям вынесено 16 постановлений о возбуждении административных производств по ч.4, ч. 7, ч. 9, ч. 11 ст. 8.2, ст. 8.4, ст. 8.5, ч. 2 и ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 122 000 рублей. Постановления в законную силу прока не вступили и могут быть обжалованы.

Фото из архива "Высоты 102"