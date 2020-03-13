Мусорный полигон под Волгоградом заработал кучу штрафов на миллион рублей

Экология 13.03.2020 15:34
0
13.03.2020 15:34
Исключенный в прошлом году из госреестра размещения отходов (ГРОРО) полигон "Комус" в Светлоярском районе принимал мусор, нарушая законодательство. Этот факт, как сообщает ИА "Высота 102", выявила Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура в результате проверки соблюдения требований природоохранного законодательства.
Старший помощник природоохранного прокурора Светлана Чайковская уточнила, что помимо размещения отходов на карте IV очереди полигона ТБО, не внесенного в ГРОРО, были выявлены и другие нарушения. В частности, у общества отсутствовал паспорт на отходы IV класса опасности, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. "Комус" также уличили в предоставлении недостоверных сведений о ведении учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходах, осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также осуществление деятельности по сбору (приему) и размещению отходов IV класса опасности "отходы резины, резиновых изделий при демонтаже техники и оборудования, не подлежащих восстановлению" в отсутствие лицензии и др.
ООО "Комус" имеет лицензию на осуществление деятельности в сфере обращения с отходами. Для осуществления этой деятельности предприятие имеет на праве собственности и эксплуатирует полигон твердых бытовых отходов, расположенный на территории Светлоярского района. Однако в августе 2019 года данный объект приказом Росприроднадзора был исключен из госреестра ГРОРО. Это означает, что размещать отходы на таком полигоне запрещено. В настоящее время общество пытается оспорить этот приказ в судебном порядке.
Тем не менее, как установили прокуроры, "Комус" продолжал принимать мусор, объясняя, что осуществляют временное накопление отходов.
По выявленным нарушениям вынесено 16 постановлений о возбуждении административных производств по ч.4, ч. 7, ч. 9, ч. 11 ст. 8.2, ст. 8.4, ст. 8.5, ч. 2 и ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 122 000 рублей. Постановления в законную силу прока не вступили и могут быть обжалованы.
Фото из архива "Высоты 102"
Реклама
В частном секторе Волгограда прибрались после жалоб жителей13.03.2020 08:44
Экология 13.03.2020 08:44
Госзаказ на строительство плотин в Волгоградской области на полмиллиарда рублей вызвал вопросы11.03.2020 20:09
Экология 11.03.2020 20:09
В Волгоградской области «трещит по швам» недавно отремонтированная плотина08.03.2020 20:45
Экология 08.03.2020 20:45
В Волгоградской области село заставляют готовиться к паводку08.03.2020 19:11
Экология 08.03.2020 19:11
Роспотребнадзор подтвердил существование «крысиного рая» в волгоградском поселке05.03.2020 08:12
Экология 05.03.2020 08:12
Проекты экологического просвещения получат увеличенные гранты от РУСАЛа02.03.2020 17:24
Экология 02.03.2020 17:24
Жизнь по самым высоким стандартам: «ЕвроХим» улучшает экологическую обстановку в регионах присутствия02.03.2020 12:04
Экология 02.03.2020 12:04
Прокурор потребовал обследовать дамбы в Камышинском районе01.03.2020 18:45
Экология 01.03.2020 18:45
В Волгоградской области освоят еще полмиллиарда бюджетных рублей на строительстве плотин29.02.2020 11:33
Экология 29.02.2020 11:33
В Красноармейском районе Волгограда «убийцам тополей» пригрозили штрафом28.02.2020 11:21
Экология 28.02.2020 11:21
Регоператору Волгоградской области припомнили мусорный коллапс27.02.2020 09:09
Экология 27.02.2020 09:09
В Волгоградской области селян «ткнули носом» в две застарелые свалки25.02.2020 11:05
Экология 25.02.2020 11:05
«Будем топить печку»: в Волгограде под самый корешок в целях омоложения срубили деревья24.02.2020 14:23
Экология 24.02.2020 14:23
В Волгоградской области потеряли счет бездомным животным20.02.2020 16:25
Экология 20.02.2020 16:25
Закупки на миллиард по расчистке ериков в Волгоградской области преодолели проверку УФАС19.02.2020 11:05
Экология 19.02.2020 11:05
Реклама