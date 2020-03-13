Жители Волгограда массово жалуются в Роспотребнадзор на обманы в автосалонах





Многочисленные жалобы граждан на отдельные недобросовестные автосалоны в Волгограде поступили в территориальное управление Роспотребнадзора, сообщает ИА "Высота 102".

По информации ведомства, волгоградцы указывают, что при заключении договоров купли-продажи автомобилей им предоставляют недостоверную информацию о цене, комплектации товара, поэтому после приобретения автомобиля его стоимость оказывается существенно выше, чем оговаривалось до или в момент подписания договора, а комплектация проще. Сообщается, что при заключении договора купли-продажи за счет кредитных средств, а таких сделок заключается больше всего, потребителям предоставлялась недостоверная информация о размере процентной ставки: от 5,9% годовых на преддоговорной стадии до 20-22% фактически после заключения договора. При этом интересы банков при заключении договоров кредитования представляли сотрудники автосалонов.

Одновременно за счет кредитных средств потребителя заключались возмездные договоры на оказание услуг кредитования, "консультационных услуг" с третьими лицами по цене до 100 тысяч рублей. Во всех жалобах содержалась информация о введении потребителя в заблуждение относительно совершенных сделок. Роспотребнадзор отмечает, что по указанной схеме работают несколько автосалонов со множеством юридических лиц, что усложняет надзор и восстановление прав потребителей. Однако названия и адреса недобросовестных автосалонов ведомство не указывает.

"Жалобы от потребителей продолжают поступать, что свидетельствует о систематической незаконной деятельности группы лиц в данных автосалонах. При этом потребителями по данным сделкам являются граждане, проживающие на территории всей Волгоградской области, а также за ее пределами. Управлением информация о таких незаконных практиках направлена в правоохранительные органы Волгоградской области", - сообщает ведомство.

Территориальное управление Роспотребнадзора призывает потребителей осознанно подходить к процессу заключения договора купли-продажи автомобиля. Из обращений следует, что многие граждане подписывают документы, понимая, что их права нарушаются, но надеются на дальнейшее урегулирование ситуации. Однако практика показывает, что в дальнейшем восстановить свои права весьма проблематично.