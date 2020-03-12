Политика

В Волгограде три пикетчика попытались воздействовать на разум депутатов перед одобрением поправок в Конституцию

Политика 12.03.2020 10:20
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12.03.2020 10:20


Сегодня перед началом заседания  в Волгоградской областной думе у здания на проспекте Ленина отметились двое представителей регионального отделения партии «Яблоко» и гражданская активистка, сообщает ИА  «Высота 102».  В руках у участников одиночных пикетов были плакаты. 
Напомним, одним из основных вопросов повестки сегодняшнего заседания регионального парламента является рассмотрение и поддержка федерального закона об изменениях в Конституцию России. Вчера закон был одобрен депутатами Госдумы и  сенаторами.




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