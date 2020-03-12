



Сегодня перед началом заседания в Волгоградской областной думе у здания на проспекте Ленина отметились двое представителей регионального отделения партии «Яблоко» и гражданская активистка, сообщает ИА «Высота 102». В руках у участников одиночных пикетов были плакаты.

Напомним, одним из основных вопросов повестки сегодняшнего заседания регионального парламента является рассмотрение и поддержка федерального закона об изменениях в Конституцию России. Вчера закон был одобрен депутатами Госдумы и сенаторами.















